Conte får kjøpe for over 2,2 milliarder kroner i sommer

Storavisen Telegraph skriver at manager Conte får bruke over 2,2 milliarder kroner for å styrke seriemesterne foran høstens mesterligaspill.

En av storkjøpene ser ut til å bli Bakayoko, som har spilt i den gjeveste europacupen denne sesongen.

Monaco vant den franske serien onsdag og tok seg til semifinale i Champions League denne sesongen. Nå sikler storklubbene på stjernene i fyrstedømmet.

Samtidig skal Chelsea være villig til å låne ut eller selge spissen Michy Batshuayi bare ett år etter at klubben betalte over 360 millioner kroner for den daværende Marseille-spissen. Batshuayi har kun scoret to ganger i Premier League for Chelsea denne sesongen.

Chelsea hanket inn over 650 millioner kroner for brasilianske Oscar i januar da spilleren gikk til kinesisk fotball. Nå kan storscorer Diego Costa følge etter for nærmere 850 millioner kroner. I tillegg ser duoen Asmir Begovic og Nathan Aké ut til å havne i Bournemouth for totalt 330 millioner kroner.

Evertons målmaskin Romelu Lukaku og Southamptons ettertraktede stopper Virgil van Dijk skal begge stå på Chelseas ønskeliste. Ross Barkley, også han Everton, kan også fort ankomme Stamford Bridge i sommer. Arsenal-stjernen Alexis Sánchez blir også vurdert av Conte.

