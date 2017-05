– Fotballen er et smørbrødbord for kriminelle

Torsdag ble Allsvenskan-kampen mellom IFK Göteborg og AIK avlyst. En eller flere AIK-spillere hadde blitt kontaktet og presset for å fikse utfallet kampen.

Bandene blir tøffere og tøffere. – De ser at fotballen kanskje ikke har bra nok beredskap eller forsvar mot dette. Da blir fotballen også et smørbrødbord for de velslipte kriminelle som tar sjansen, sier Frederik Gårdare.

Han leder en svensk politigruppe som kjemper mot kriminalitet innen idretten.

– Aktører fra organisert kriminalitet har vendt seg mot fotballen i flere år, og det har økt noe det siste året. Dette skjer fordi det er store penger der. Den organiserte kriminaliteten går etter pengene og analyserer hvor den kan tjene mest med minst risiko. Derfor ser de mot verditransporter, PPM-fond og fotball, sier Gårdare.

Både Norge og Sverige har hatt kampfiksingssaker med fellende dommer de siste årene.

Avisen Aftonbladets fotball-profil Robert Laul sa torsdag at «to Allsvenskan-kamper og en svensk cupfinale på 2010-tallet» med sikkerhet har vært fikset.

Han ville ikke gå ut med noen navn.

