Tredje Giro-seier for Gaviria

Den colombianske Quick-Step-rytteren viste igjen uimotståelige spurtegenskaper da feltet kom samlet til mål etter en for det meste flat etappe fra Forli til Reggio Emilia.

Jakub Mareczko og Sam Bennett tok de neste plassene.

Mirco Maestri, Marco Marcato og Sergej Firsanov satt lenge i brudd torsdag og hadde på det meste seks minutters forsprang til hovedfeltet, men det var aldri særlig tvil om at de ville bli innhentet før spurten.

Gaviria vant også 3. og 5. etappe i årets Giro d'Italia.

Tom Dumoulin, som er kaptein på Sindre Skjøstad Lunkes lag Sunweb, forsvarte den rose ledertrøya. Han er fortsatt 2.23 minutter foran Nairo Quintana.

Også fredag ligger det an til å bli en transportetappe for sammenlagtfavorittene og seierssjanse for spurterne, før rittet igjen beveger seg inn i fjellene lørdag.

