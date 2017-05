Sjarapova får wildcard i Birmingham

Sjarapova fikk positivt svar på sin søknad om wildcard to dager etter at hun ble eklært uønsket som deltaker i årets utgave av Grand Slam-turneringen Roland-Garros.

Russeren var nylig tilbake etter å ha sonet 15 måneders dopingutelukkelse, og hun har ikke rukket å samle nok rankingpoeng til deltakelse i de store turneringene.

Sjarapova har fått wildcard til flere turneringer, men hun fikk nei fra turneringsledelsen i Roland-Garros. Begrunnelsen var at wildcardordningen er ment å hjelpe spillere på vei tilbake etter skade, ikke spillere på vei tilbake etter dopingstraff.

Michael Downey, som er direktør i det britiske tennisforbundet, sa at Sjarapova har lovet å stille i Birmingham de to neste årene i bytte mot et wildcard.

– Det var ikke en enkel avgjørelse å invitere henne, og vi innser at ikke alle vil være enige, men Maria har sonet sin straff og spiller igjen tennis på høyt nivå, sa Downey.

Sjarapova vant turneringen i Birmingham i 2004 og 2005. Hun har vært på deltakerlista sju ganger.

Birmingham-turneringen starter 19. juni. Sjarapova har sikret seg nok rankingpoeng til å få spille kvalifisering til Wimbledon-turneringen to uker senere.

