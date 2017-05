Senators i førersetet mot Penguins

Senators overrasket ved å slå ut New York Rangers i kvartfinalen, og nå kan laget ta en ny storskalp. 2016-mester Penguins reiste til Ottawa med håp om seier, men det sluknet tidlig.

Hjemmelagets første scoring kom allerede etter 48 sekunder ved Mike Hoffman. Og innen 13 minutter var spilt av første periode, sto det 4-0 på måltavla foran et entusiastisk hjemmepublikum i den canadiske hovedstaden.

– Det var så mye energi i garderoben ettersom vi kom tilbake hit i conference-finalen mot den regjerende mesteren. Det var mye energi og følelser involvert i den starten, sa Hoffman ifølge NHLs nettsted.

Penguins maktet ikke å slå tilbake etter målfesten i åpningsperioden. I stedet økte Kyle Turris til 5-0 på tampen av annen periode. I siste periode fikk gjestene et trøstemål ved kaptein Sidney Crosby, og kampen endte 5-1.

– Man kan ikke forvente å vinne kamper med en slik start, særlig ikke i sluttspillet, sa Penguins-stjernen som scoret sitt første mål på åtte kamper.

Også neste kamp i best av sju-serien går i Ottawa. Da må Penguins-laget henge med fra start om det skal ha sjanse til å utligne Senators' forsprang.

– Jeg tror bare vi må være mer klare for å spille fra første dropp. Når du gir bort et så tidlig mål mot et hjemmelag, gir det dem mye energi. Vi må være klar fra start, og vi må helt enkelt være bedre, sa trener Mike Sullivan etter onsdagens kamp.

