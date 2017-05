Schalke med "smarte" drakter til supporterne

Det er lagets sponsoravtale med et nettbasert supermarked som har gjort dette mulig. Drakten med logoen AllyouneedFresh inneholder en betalingschip, og bærer av drakten kan for eksempel handle mat, drikke og annet under kampene uten å ha med seg penger.

Avtalen gjelder for fire år. Schalkes spillere har ikke denne databrikken på sine drakter.

– Jeg ser ikke helt for meg at spillerne går til kiosken i pausen for en pølse og en øl, sier klubbens kommunikasjonsansvarlige Anja Kleine-Wilde til AP.

Avtalen skal være verdt innpå 200 millioner kroner.

