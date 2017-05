Pochettino sverger troskap til Tottenham

45-åringen fra Argentina, som gikk gradene fra Espanyol i La Liga til Southampton i Premier League før han tok over London-laget, sa på en pressekonferanse onsdag at han ikke kan dra selv om han skulle ville det, siden det ikke finnes en utkjøpsklausul i kontrakten hans.

Pochettino har ledet Tottenham inn i sin andre strake tittelkamp denne sesongen, kun slått av Chelsea, noe som har ført til at manageren er blitt koblet til blant andre Inter.

– Det er ingen utkjøpsklausul i kontrakten min, så jeg vil bli her neste sesong, sier Pochettino.

– Det er mange rykter, men jeg er bundet til klubben, og det er ingen grunn for meg til å dra. Jeg vil være her i oppkjøringen til neste sesong, legger han til.

Tottenham var Chelseas eneste seriøse utfordrer til gullet i serieinnspurten, akkurat som det var Leicesters forrige sesong før en drastisk formdupp lot rival Arsenal passere laget på oppløpssiden.

Denne sesongen har Tottenham allerede sikret seg plass foran Arsenal, for første gang på 22 år.

– Vi var så nær igjen denne sesongen, men som forrige sesong var det ikke nok, sier Pochettino.

– Jeg er sikker på at vi neste sesong vil være der igjen for å kjempe om gullet. Vi må gjøre det bedre, være sterkere og forbedre oss på alle områder for å vinne.

(©NTB)