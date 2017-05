McGregor klar for å møte Mayweather i bokseringen

Mayweather la opp i 2015, men har åpnet for å gå en kamp mot McGregor. Ettersom en eventuell duell vil foregå i boksing, må den ubeseirede amerikaneren regnes som favoritt mot UFC-profilen McGregor.

Dana White innrømmer at det fortsatt gjenstår mye arbeid for å få til en kamp, men han drømmer om å lokke Mayweather tilbake i ringen.

– McGregor-delen av avtalen er ferdig. Jeg sier ikke at kampen vil finne sted, men nå har jeg den ene siden med, og da er tiden inne for å jobbe med den andre, sier kampsportpromotoren.

– Om vi kan få til en avtale med Al Haymon og Mayweather, kommer kampen til å skje, fortsetter White.

Mayweather har gjentatte ganger sagt at han ikke vil gjøre comeback for under 100 millioner dollar (843 millioner kroner). Ifølge White vil et supermøte mellom ham og McGregor kunne gi Mayweather 100 millioner dollar og iren 75 millioner.

