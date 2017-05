IFK-danske: – De truet spiller og hans familie

Det opplyser Sveriges fotballforbund (SvFF) via nettstedet Fogis.se. Forsøket på kampfiksing ble meldt inn av en AIK-spiller som skal ha blitt tilbudt en stor pengesum mot å prestere dårlig i kampen mot IFK.

– Det er en veldig trist nyhet. Det handler om noe større enn fotballen, sier IFK Göteborgs danske spiller Søren Rieks til nyhetsbyrået Ritzau.

– En spiller på deres lag (AIK) ble ringt opp for et par dager siden. Han skulle gjøre sitt for å tape (kampen) ved å spille dårlig. Det ville han få en sum penger for. Ellers ville de gå etter ham og hans familie. Det er meget alvorlig, fortsetter Rieks.

– Det her er et svært alvorlig angrep mot svensk fotball, og det kommer vi aldri, aldri til å akseptere, sier generalsekretær Håkan Sjöstrand i Sveriges fotballforbund.

Politietterforskning

Han opplyste torsdag formiddag at SvFF har avlyst kampen inntil videre, og at politiet har startet etterforskning av saken.

– Utgangspunktet for alle våre kamper er at de skal være trygge og avgjøres på sportslig grunnlag. Ut fra den informasjonen vi har, kan vi ikke garantere at kampen mellom IFK Göteborg og AIK er en sikker kamp som vil avgjøres sportslig, sier Sjöstrand.

– Jeg er glad for at spillerne i AIK har våget å fortelle, og at vi har fått god hjelp av politiet. Dette er et bevis på at samarbeidet fungerer. Politiet har nedsatt en egen aksjonsgruppe, og både spillere og klubben agerte umiddelbart. Da løser vi også problemene raskt, sier Björn Eriksson i Riksidrottsförbundet til TT.

Oppfølging

– Vi fra AIK Fotball ser på oss selv som ofre, sa AIK-toppen Mikael Ahlerup på en pressekonferanse.

Spilleren som fikk tilbudet om å fikse kampen, får ekstern hjelp, opplyser hans kollega Wesström.

– Vi har en person som er vant med å håndtere kriser og tidligere har jobbet med AIK i krisesituasjoner. Dessverre har vi vært involvert i kriser tidligere, sier han.

Wesström vil ikke opplyse hvem den rammede spilleren er. Han kan heller ikke si om flere spillere har fått kampfiksingstilbud.

– Gissel

Norske Thomas Rogne, Henrik Bjørdal og Benjamin Zalo samt norskamerikaneren Mikkel «Mix» Diskerud spiller for IFK Göteborg.

– Jeg har stor forståelse for at de tar denne beslutningen, sier IFK-styreleder Frank Andersson.

– Dette med pengespill og trusler tar hele idrettsbevegelsen som gissel. Det er ikke bare fotballen, men hele idrettsbevegelsen og våre verdier som rammes, sier Andersson videre.

Uavklart dato

AIK ligger på 6.-plass i den svenske serien etter åtte kamper, mens IFK er nummer 11.

Det er uklart når seriekampen skal spilles.

– Tanken er at vi sammen med IFK Göteborg skal finne en passende dato, sier AIKs sportssjef Björn Wesström.

Ingen av spillerne i Stockholm-klubben får uttale seg om saken.

– Alle spørsmål skal til meg, sier Wesström.

