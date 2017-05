Helleland glad for WADAs sanksjonsvedtak

Kulturminister Linda Hofstad Helleland, som er visepresident i Verdens antidopingbyrå, gikk sterkt inn for endringen og er godt fornøyd med utfallet av styremøtet i Montreal.

–WADA besluttet på dagens styremøte å etablere et regelverk som gjør at vi kan iverksette sanksjoner overfor internasjonale særforbund, nasjonale OL-komiteer og nasjonale antidopingorganisasjoner. At vi nå får et system for sanksjoner gir WADA stor kraft og mye større myndighet, sa Helleland til NTB etter møtet.

–Det kan handle om alt fra bøter til utestengelse, avhengig av alvorlighetsgrad.

Neste år

Initiativet ble tatt som følge av det som skjedde i fjor, da IOC ikke fulgte WADAs anmodning om å utestenge Russland fra OL etter avdekkingen av systematisk statsdoping.

Meningen er at reglene skal være på plass allerede neste år, men Helleland sier at hun ikke tror reglene vil kunne brukes til å utelukke nasjoner fra deltakelse allerede i vinterlekene i Pyeongchang.

–Dette innebærer noen mindre endringer av paragrafer i WADA-koden. Jeg tok ordet på vegne av myndighetsrepresentantene i WADA, regjeringene, og sa at vi ikke har tid til å vente på neste fullstendige revisjon av koden. Det haster å få gjort disse endringene og få på plass sanksjonsmuligheter. Vi må behandle dette effektivt og raskt og få det på plass i løpet av 2018, sa hun til NTB.

Viktig steg

Hun fortalte at det var ulike oppfatninger i styret, men hun er glad for at det ble besluttet å sette i gang prosessen umiddelbart. Neste fullstendige revisjon av WADA-reglene skal få virkning først i 2021.

–Etter min mening var dette den absolutt viktigste saken her, og jeg er glad for utfallet. Mange har ventet på å se hva WADA foretar seg, og vi må vise at vi er en organisasjon som er i stand til å identifisere hva som må til for å skape endringer, og som er i stand til å handle, sa hun.

–Hadde vi ikke fått til dette, ville vi framstått som handlingslammet. Dette er et viktig skritt videre og forsterker arbeidet for ren idrett.

(©NTB)