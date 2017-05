Anna Holmlund har våknet fra koma

– Personligheten er der. Vi merker at det er Anna vi snakker med, og det er herlig å oppleve det, sier landslagslege Jakob Swanberg til TT.

– Vi kan kommunisere med henne i korte setninger. Det er mulig å få svar på spørsmål, men det er ingen lange diskusjoner. Hun trenger fortsatt restitusjon og et rolig miljø omkring seg, sier det svenske skicrosslandslagets sportssjef Joar Båtelson.

Det opplyses at hun allerede for et par måneder siden begynte å komme til bevissthet og kunne kommunisere med gester som blunk og håndtrykk.

Sjelden

Holmlund pådro seg alvorlige hjerneskader under et stygt fall på trening i italienske Innichen like før jul. Hun har siden vært under behandling. Hun puster for egen maskin, men var lenge bevisstløs etter uhellet, og det var lenge uklart om hun ville våkne igjen.

– Hun kjenner igjen venner og pårørende, og blir glad når vi kommer, sier Swanberg, som legger til at personer med hjerneskader så alvorlige som Holmlunds sjelden kommer tilbake til det nivå av bevissthet 29-åringen nå har gjort.

– Det vekker litt håp om at bedringen skal fortsette. Det er klart at hun ikke kommer til å bli helt bra, men kanskje kan hun bli enda bedre. Det er sagt mer som et håp enn som en detaljert prognose, sier han.

Flytter hjem

I juli er det meningen at Holmlund skal flyttes fra sykehuset i Danderyd til en leilighet familien har ordnet i hjembyen Sundsvall.

– Etter å ha bodd i Stockholm i flere år vil hun flytte tilbake til Sundsvall for å starte en helt ny livsreise, står det i en pressemelding.

Hennes nye leilighet vil ligge i umiddelbar nærhet til den behandlings- og rehabiliteringshjelp som Holmlund trenger. Den kommer til å være tilpasset pleien og treningen som står på Holmlunds program framover.

