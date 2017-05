Tennis-Ruud til kvartfinale i Heilbronn

Den norske ungguttens motstander onsdag er nummer 167 på verdensrankingen, skriver Tennis-Norge. Hans høyeste plassering er nummer 109 fra 2016.

Det stoppet likevel ikke Ruud fra å vinne 7-5, 6-7(4), 7-5 i onsdagens kamp.

– Jeg kjemper alltid for mitt land, men i dag var det ekstra spesielt. Gratulerer med dagen til alle mine landsmenn. Jeg vil for alltid være stolt over å være nordmann, skrev Ruud på Twitter etter seieren.

I kvartfinalen venter Norbert Gombos fra Slovakia. Han er nummer 100 i verden. Ruud er 119.-mann.

Turneringen er Ruuds siste før kvalifiseringen til Roland-Garros. Tidligere i måneden uttalte han at en plass i hovedtablået i Paris henger høyest.

– Jeg har nok også best sjanse i Roland-Garros, og det ville vært det mest ideelle, men enhver Grand Slam tar man imot med åpne armer, sa han til NTB den gang.

