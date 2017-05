Solbakkens FCK gikk på sitt første tap denne sesongen

FCK var ubeseiret i superligaen denne sesongen og hadde spilt 35 seriekamper siden forrige tap før onsdagens oppgjør.

Seriemesteren så ut til å forlenge rekken etter at Peter Ankersen scoret to i starten av omgangen, men hjemmelaget kom tilbake før pause og stillingen var 2-2 før andre omgang etter scoring av André Rømer og et selvmål av Erik Johansson.

Med Paul Onuachu som eneste målscorer i andre omgang vant Midtjylland 3-2.

Norske Julian Kristoffersen satt på benken hele kampen for FCK, mens Gustav Wikheim spilte 88 minutter for Midtjylland.

Ståle Solbakkens menn sikret seg imidlertid seriegullet for annet år på rad allerede i starten av måneden. Det var klubbens 12. danske seriemesterskap.

(©NTB)