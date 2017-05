Kun FIS-ja unna storslått Raw Air-åpning i Kollen

Neste uke reiser Bertil Pålsrud og Clas Brede Bråthen i FIS-møter. Beskjeden hjemmefra er klar: Lag superfest i Kollen med en Raw Air-åpning under arbeidsnavnet «Grand Opening».

– Vi må jobbe for å få til en åpningshelg i Kollen som blir langt større enn vi klarte i vinter. Målet er to individuelle renn, først et storslått åpningsrenn og deretter løfte det tradisjonelle søndagsrennet, sier hoppsjef Bråthen til NTB.

– Det vi så i mars var at fredag (kvalifisering) og lørdag (lagkonkurranse) ble en parentes i hele arrangementet. Slik kan vi ikke ha det, fortsetter Bråthen.

For første gang på mange år vil mer enn 50 utøvere få delta i 1. omgang.

– Det blir ingen kvalik i lørdagsrennet, men alle startende får delta i verdenscupkonkurransen. Det blir trolig mellom 70 og 80 startende. De 50 beste går ikke bare til finaleomgangen, men er klare for Kollensøndagen. Ryker du lørdag, er løpet kjørt i Raw Air. Du taper tre omganger i sammendraget, sier Bråthen.

Dropper laghopping

Utfordringen er å få ja fra Det internasjonale skiforbundet til å gjøre endringer i regelverket.

– Det blir uansett ingen lagkonkurranser. Vi skal rendyrke de individuelle konkurransene. Vi får ikke gjort noe med reisebelastningen, men rytmen i turneringen blir bedre. I det siste rennet i Vikersund, den store superfinalen, får bare 30 hoppere sette utfor, sier Bråthen.

– Nå er vår jobb å selge inn for FIS at dette er det beste for hoppsporten totalsett og Raw Air isolert, slik at vi igjen kan bygge opp Kollen til det nivået historien og tradisjonene tilsier, bemerker hoppsjefen.

Turneringsfølelse

Får Bråthen viljen sin, starter lørdagsrennet tidligst klokken 16.00. Det vil kunne gi en åpningsfest i god TV-tid med flotte bilder fra Oslo-gryta i bakgrunnen.

For første gang tyder alt på at man i år to av Raw Air får lov til å hoppe etter sammenlagtstillingen i den norske hoppturneringen.

– Dette er en endring vi har fått positive signaler på fra renndirektør Walter Hofer. Det vil styrke dramaturgien og turneringsfølelsen når man hopper etter sammenlagtstillingen og ikke stillingen i verdenscupen, sier Bråthen ivrig.

– Vi rører derimot ikke noe med stilpoeng i denne omgang. Det lønner seg ikke å bite over for mye på en gang. Formatet er det aller viktigste, og akkurat nå er en kickstart i Holmenkollen aller viktigst å få til.

Uten sjef

Raw Air står uten leder etter at Arne Åbråten gikk tilbake til sivil jobb i månedsskiftet april/mai. Hadelendingen er sterkt ønsket med videre som turneringsdirektør av hoppsjef Bråthen.

– Det sportslige produktet som Arne leverte er av en karakter som vi trenger med videre når vi skal arrangere hopprenn og så krevende turneringer i Norge. Det fordrer personell som har den type innsikt og engasjement rundt idretten vår, sier Bråthen.

Inntil videre er det sportssjef Bråthen og Bertil Pålsrud som alene må kjempe Norges kamp i den internasjonale hoppfamilien.

