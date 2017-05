Everton krever 50 millioner pund for Barkley

Barkley har bare ett år igjen av kontrakten med Everton, og 23-åringen har foreløpig ikke signert klubbens tilbud om kontraktsforlengelse.

Manager Ronald Koeman uttalte nylig at Barkley må skrive under på en kontrakt denne uken, ellers vil spilleren bli solgt.

Likevel var Barkley i fokus da Evertons drakt for neste sesong ble offentliggjort tirsdag. Det er uklart om Barkley faktisk blir å se i drakten til høsten.

Ifølge BBC har Everton satt en heftig prislapp på Barkley. Hele 50 millioner pund, over 550 millioner kroner, må til for at blåtrøyene selger en av lagets beste spillere.

Tottenham er blitt koblet til midtbanespilleren, men vil neppe betale den summen Everton ønsker seg.

Koeman skal på sins idé allerede ha blinket ut Swanseas Gylfi Sigurdsson og Ajax-kaptein Davy Klaasen som erstattere.

