Dirk Kuyt legger opp

Kuyt vendte tilbake til klubben på tampen av karrieren med en uttalt målsetting om å gi Feyenoord det etterlengtede 15. seriemesterskapet, og søndag satte han De Kuip i kok med sine scoringer.

Onsdag ga Kuyt trener Giovanni van Bronckhorst beskjed om at han setter karrierepunktum.

– Alle mine drømmer har gått i oppfyllelse, sier veteranen.

Kuyts 19 siste sesonger som profesjonell spiller startet i Utrecht før han gikk videre til Feyenoord. Deretter fulgte spill for Liverpool, Fenerbahçe, før han vendte tilbake til Feyenoord.

36-åringen har også spilt 104 landskamper for Nederland, inkludert VM-finalen i 2010, hvor Nederland tapte i ekstraomgangene mot Spania.

Kuyt går inn i Feyenoords støtteapparat etter karriereslutt.

– Vi er utrolig takknemlige for hva Dirk har betydd for Feyenoord de to siste årene, sier direktør Martin van Geel.

(©NTB)