United forventer rekordinntekter

Blant annet har den nye TV-avtalen, som ble gjeldende for Premier League fra sist høst, bidratt til gode tall.

United venter nå et årsoverskudd på mellom 185 og 190 millioner pund, tilsvarende over 2 milliarder kroner etter dagens kurs. I tillegg spår klubben at inntektene vil ligge på mellom 6,13 og 6,24 milliarder kroner.

Storklubbens inntekter i forrige kvartal økte med 3,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Mens sponsor- og billettinntektene var om lag de samme som i fjor, økte TV-inntektene med 13 prosent.

Selv om klubben tjener stadig mer penger, tynges den stadig av en stor gjeld. Ifølge kvartalsregnskapet har gjelden økt med 5 prosent på ett år til 366 millioner pund (4 milliarder kroner), men økningen skyldes hovedsakelig at gjelden står i amerikanske dollar, som har styrket seg betydelig mot det britiske pundet.

(©NTB)