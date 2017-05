Sjarapova inviteres ikke til Roland-Garros

Den russiske tidligere verdenseneren var nylig tilbake på banen etter å ha sonet 15 måneders dopingutelukkelse. Hun har ikke rukket å skaffe nok rankingpoeng til å være kvalifisert, men håpet på et wildcard til turneringen.

Tirsdag kom svaret, og det var "nei".

Det skapte debatt da Sjarapova straks dopingstraffen var sonet fikk wildcard til en turnering i Stuttgart som hun egentlig ikke var kvalifisert for.

Turneringsleder Guy Forget i Roland-Garros har vært klar over at han sto overfor en vanskelig avgjørelse.

– Noen synes hun ikke fortjener wildcard, andre sier at hun har sonet sin straff og bør få et. Når vi snakker med spillerne, merker vi at det er kontroversielt. Uansett hva vi gjør vil det bli gjenstand for kritikk, sa han nylig til BBC.

Sjarapova har skaffet tilstrekkelig rankingpoeng til at hun får spille kvalifisering til Wimbledon senere i sommer.

