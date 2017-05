Sagosen til dansk håndballfinale

Nordmannen spiller sine siste kamper for Aalborg før han fortsetter karrieren i den franske storklubben Paris Saint-Germain. Han vil gjerne krone oppholdet med en tittel.

Etter kampen ble han trukket fram både av med- og motspillere.

– Sander er for god. Han spilte en vanvittig kamp. Det er iallfall min fornemmelse, sa Bjerringbro-Silkeborgs strekspiller Kristian Ørsted til klubbens nettsted.

Ørsted spilte sin siste kamp for klubben før han flytter til Norge for å spille for Elverum.

Aalborgs nettsted slo fast at finalebilletten ble sikret med "godt angrepsspill anført av Sander Sagosen i overdådig spillehumør, hvor han for alvor sto fram som en av verdens beste håndballspillere i en alder av bare 21 år".

Sagosen og hans lagkamerater ble hyllet av 4837 tilskuere i egen hall.

Aalborg har hjemmebane også i første finalekamp mot Skjern torsdag 25. mai. Returkampen spilles tre dager senere. Aalborg spiller hjemme i en eventuell tredje finale.

