Ohi ble matchvinner for Stabæk i Drammen

Det var et snaut kvarter igjen av kampen da toppscoreren slo til. Etter noen målløse kamper scoret han sitt åttende eliteseriemål for sesongen på en måte som var en toppscorer verdig.

Noen reprise av fjorårets festforestilling (4-0 over Sarpsborg) ble det dermed aldri i regnværet på Marienlyst. Det ble en god åpning av kampen for hjemmelaget, men det hele jevnet seg ut på kunstgresset i Drammen.

Marcus Pedersen var tilbake på laget, og etter 32 minutter kunne den notoriske måltjuven ha sendt vertene i føringen i kjent stil.

Kort etter var det Stabæk som i stedet sjokkerte det feststemte hjemmepublikummet. Tonny Brochmann bråstoppet med Kristoffer Tokstad i ryggen like utenfor 16-meteren. Godset-spilleren forsvant ut til venstre på det glatte underlaget før Brochmann vendte for å skyte ballen i mål. Etter målet tok Toni Ordinas menn mer og mer over.

Frisparkperle

Strømsgodset har derimot et par spillere med spisskompetanse i laget. Eirik Ulland Andersens frispark er ett av våpnene. Fire minutter før pause fikk Andersen muligheten til å vise fram skuddfoten for annen gang på to hjemmekamper. Fra kanten av 16-meteren bare banket han ballen i mål. Sayouba Mandé i Stabæk-målet var ikke helt riktig plassert ved anledningen og burde ha reddet.

Andersen scoret også på en lignende situasjon 7. mai i 1-1-kampen mot Sarpsborg.

– Jeg er glad vi har en god frisparkfot i laget. Den holdt oss inne i kampen, sa Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud til Eurosport i pausen.

I annen omgang var det et visst press fra hjemmelaget, men tellende resultat ble det ikke. Andersen fikk en ny mulighet etter hvilen, men Mandé hadde lært, og skuddet fra litt over 20 meter gikk rett på ham.

Løsnet for Ohi

Stabæk var langt bedre plassert foran kampen med sine 14 poeng, først og fremst takket være Ohi Omoijuanfos målteft. Han har hatt to hattrick i løpet av de første rundene., men hadde kun scoret ett mål siden bortekampen mot Tromsø 23. april.

Tolv minutter før slutt løsnet det derimot igjen for 23-åringen. På en kortring regissert av Brochmann banket Ohi ballen i mål via stangen da det hele så ut til å ebbe ut med hjemmelagets tredje strake 1-1-kamp.

Stabæk beholder sin femteplass på tabellen, men er a poeng med Brann og Sarpsborg på plassene foran.

Strømsgodset rykket med tapet en plass ned fra 12.- til 13.-plass.

