NFF betaler rekordhøy bonus til fotballjentene

Det er det høyeste beløpet NFF har betalt ut i forbindelse med et mesterskap for kvinner.

– De har allerede fått én million for å ha kvalifisert seg til EM. Deretter har vi inngått prestasjonsbonuser på opptil to millioner kroner ut ifra plassering, sa fotballpresident Terje Svendsen tirsdag og la til at bonusen nedskaleres etter hvilken plass landslaget ender på i sommerens sluttspill.

Han opplyste at de potensielle to bonusmillionene henger sammen med at Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har økt sitt bidrag til de kvalifiserte nasjonene.

De to bonusmillionene er for øvrig 25 prosent av inntektene NFF får ved deltakelse i EM.

Spillerne skal dele pengene mellom seg.

