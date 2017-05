Juventus merker råkjøret

Onsdag kan sesongens første tittel finne veien til Torino-klubbens allerede velfylte premieskap. Lazio er motstander i cupfinalen på Olympiastadion i Roma.

Dit kommer Juventus uten den helt gode følelsen. Søndag tapte ligalederen 1–3 for Roma i toppkampen i Serie A samme sted. Dermed misbrukte Allegris mannskap den første muligheten til å sikre ligatittelen.

Sjansen for at Scudettoen havner i Torino-klubben er likevel fortsatt meget stor. Med to ligarunder igjen å spille har Juventus fire poengs forsprang på Roma. Lite tyder på at laget kaster bort det.

Tre trofeer?

De hvite og svartes store utfordring er samtidig et drepende kampprogram. Søndag valgte trener Allegri å hvile flere av sine største stjerner. Prisen å betale ble tap.

I onsdagens cupfinale venter et Lazio-mannskap som kommer svært uthvilt til oppgaven. Trener Simone Inzaghi ga store deler av sin faste startoppstilling fri da hovedstadslaget tapte 2–3 for Fiorentina lørdag.

Skulle Juventus sikre seg både cuptittelen og ligatittelen i dagene som kommer, blir klubben italiensk dobbeltmester for tredje sesong på rad. To titler kan i tillegg kan i tillegg bli til tre når Real Madrid er motstander i mesterligafinalen i Cardiff i begynnelsen av juni.

Mange baklengs

Juventus har samtidig sluppet inn seks mål på de to siste ligakampene. Den fasiten står i grell kontrast til lagets ene baklengsmål i de seks foregående utslagskampene i mesterligaen.

– Juventus har forberedt seg til cupfinalen og har sluppet seg litt ned nivåmessig i de siste kampene, sier Torino-klubbens spisslegende Alessandro del Piero.

Trener Allegri tror laget hans slår hardt tilbake etter søndagens tap for serietoer Roma.

– Det tapet blir en vekker for oss. Det var samtidig med tapet, for vi ville gjerne avgjort kampen om Scudettoen. Med tanke på det tette kampprogrammet, er det samtidig ikke rart at det blir kamp helt inn, sier han.

