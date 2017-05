Gyasi ble matchvinner for AaFK borte mot Viking

Avgjørelsen falt da Gyasi gjorde 2-1 med fire minutter igjen, og med tapet blir Viking værende i bunnen med sine 4 poeng. Med seieren tok Aalesund seg opp til 6.-plass med 14 poeng.

Viking har spilt bra, tapte knepent for RBK, slo Odd og tok poeng borte i Bergen, men i de siste kampene mot Sandefjord (0-2) og Sogndal (0-4) ble det stygge tap for Ian Burchnalls noe urutinerte mannskap.

Aalesund røk 0-1 hjemme for Vålerenga fredag. Det begynte dårlig for laget også 16. mai Det første målet kom da hjemmelaget fikk et frispark fra skrå vinkel helt ute ved sidelinen på høyde med 16-meteren. Innlegget fra Kristoffer Haugen ble slått hardt inn i feltet. To AaFK forsvarere gikk etter ballen, og Vegard Hoff var så uheldig å stusse ballen i eget nett.

Målet kom etter en veldig god Viking-periode. I den samme perioden skapte hjemmelaget flere gode muligheter til å score flere mål. Gjestene brukte litt tid på å finne ut av tingene, men fikk lønn for sin tålmodighet. Laget klarte å ta seg høyere og høyere opp på banen, og det ble etter hvert flere farlige muligheter.

Mos' sjette

Mostafa Abdelloue har vært god for de tangofargede denne sesongen og ofte scoret på Viking stadion. 16. mai 2017 skulle ikke bli annerledes.

Mos scoret sitt sjette for sesongen da han satte en straffe i mål etter 28 minutter. Michael Ledger hadde lagt Edwin Gyasi i bakken inne i feltet, og dommer Ola Hobber Nilsen var ikke i tvil.

Aalesund har vært sterk etter hvilen så langt i Eliteserien og sluppet inn bare to av sine elleve mål i de siste 45 minuttene av kampene.

Framover hadde laget hele tiden Mos og Gyasi man aldri må slippe øyene fra. Fire minutter før slutt fikk sistnevnte ballen like utenfor 16-meteren. En skuddfinte og så banket han ballen i mål bak Iven Austbø.

Stolt

– Jeg er stolt og glad over laget. Guttene står virkelig på og skaper magiske øyeblikk på fotballbanen, sa AaFK-trener Trond Fredriksen til Eurosport og tenkte på Gyasis vinnermål.

Ved siden av resultat var også publikumsframmøtet i Stavanger litt skuffende. Bare litt over 8400 sjeler hadde tatt turen til Viking stadion.

– Jeg er utrolig skuffet. Dette var en kamp som kunne gått begge veier. Vi åpnet bra, men de scoret og endret kampen. I annen omgang fikk vi altfor mye strekk i laget på grunn av den kraftige vinden, sa Viking-treneren.

– Ingenting går vår vei for tiden, men vi gir aldri opp. Det er nå man virkelig ser hva som bor i laget. Det blir vanskelig framover, men jeg tror vi klarer oss, sa briten.

