Edvartsen: – Jeg legger meg flat og skal endre meg

– Jeg har en stor jobb å gjøre med å endre min kommunikasjonsform slik at den blir mer spiselig for alle. Tydelighet og ærlighet må man tåle i en stor prestasjonsgruppe, men det trenger ikke være uhøvisk eller stygge meldinger som gjør at folk føler seg mobbet og trakassert, sa Edvartsen i et intervju med TV 2 tirsdag.

Han la seg "paddeflat" og beklaget tekstmeldingene som han har sendt til dommerkollegaer, og sier han tar sin store del av ansvaret for den store konflikten som har blusset opp i 2017.

– Det startet med en faglig diskusjon, som jeg kunne håndtert på en annerledes måte. Og så eskalerte det, dessverre, sier dommeren som ikke skal dømme i toppdivisjonene denne sesongen.

Lært mye

Edvartsen sier han tar stor lærdom av det som har skjedd.

– Jeg krever veldig mye av meg selv, jeg krever mye av de rundt meg. Jeg er ingen A4-person, jeg tar stor plass, jeg har en direkte, ærlig, og kanskje overtydelig kommunikasjonsform. Min hensikt har aldri vært å trakassere eller mobbe noen. Jeg skal selvfølgelig endre kommunikasjonsform, sa Edvartsen, som var tydelig på at han tok sin del av ansvaret for det som har skjedd i 2017.

I et 25 minutter langt intervju med TV 2s Davy Wathne sa Edvartsen gang på gang at han legger seg flat. Han sa også at han har stor respekt for dommersjef Terje Hauge, at han er villig til å skvære opp med ham og at det aldri har vært hans intensjon å bli kvitt Hauge.

Motivasjon

Han avslo å kommentere detaljer i avtalen som ble inngått da hans toppdommerkontrakt for i år ble avsluttet. Edvartsen viste til at avtalen er konfidensiell.

– Jeg skal gjøre mitt for å gjenskape tilliten i dommermiljøet. Det er en stor motivasjonsfaktor for meg at det er åpnet opp for at jeg kan komme tilbake i 2018. Og jeg skal gjøre alt jeg kan for å få til det, både i forhold til dommerkollegaer, dommersjef og dommerkomiteen, sa Edvartsen i intervjuet.

Han sa også at han kommer til å dømme fotball i 2017 på lavere nivå, men kunne ennå ikke si hvilket nivå.

