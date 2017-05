Terry i sentrum for rekordjagende Chelsea

Antonio Conte valgte å bytte ut nærmest hele det laget som sikret seriegull mot West Bromwich fredag.

Mot Watford, som ikke har annet enn æren å spille for, var laget klart best, men et svært effektivt bortelag sørget for at det ble spenning til siste minutt.

To minutter før full tid dukket innbytter Cesc Fàbregas opp og satte inn 4–3. Dermed er det fortsatt liv i drømmen om å ta 30 trepoengere på en sesong. Laget har nå 29 med én gjenstående kamp.

Terry i sentrum

John Terry fikk starte i sin siste hjemmekamp for klubben og kapteinen stanget hjemmelaget i ledelsen etter 22 minutter.

Midtstopperen virket oppriktig rørt etter scoringen og var kanskje grepet av øyeblikket da han kun to minutter senere forærte Watford utligningen.

En mislykket heading i egen boks sendte Etienne Capoue alene med Asmir Begovic og Watford-spilleren satte inn 1–1.

- Jeg er glad for å komme på scoringslisten. Det var en unødvendig tabbe, men jeg er glad for at vi vant, sa Terry etter kampslutt vel vitende om at laget nærmer seg rekorden.

- Det var beskjeden fra manageren før kampen og nå er vi bare ett steg unna.

I rute til rekorden

César Azpilicueta sendte hjemmelaget tilbake i føringen etter 36 minutter og da Michy Batshuayi økte til 3–1 etter 49 minutter trodde de fleste feststemte hjemmesupporterne at kampen var over.

Watford, som spilte en forholdsvis svak kamp, kom likevel tilbake. Først ved Daryl Janmaat etter 51 minutter før Stefano Okaka utlignet til 3–3 etter 74 minutter.

Gjestene virket å ødelegge Conte og Chelseas håp om 30 seirer på én sesong, men to minutter før full tid satte Fabregas inn 4–3 etter pasning fra Willian. På overtid ble Watfords Sebastian Prödl utvist etter å ha pådratt seg to gule kort.

Chelsea møter tabelljumbo Sunderland i siste serierunde.

