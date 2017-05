Johaug-høring for lukkede dører 6. juni

– Vi er glad for å få en endelig bekreftelse på at forhandlingene skjer da. Vi har ønsket at forhandlingene skulle komme opp så raskt som forsvarlig mulig, og håpet på før sommeren. Nå har vi fått det bekreftet, og det er vi glade for, sier Johaugs advokat Christian Hjort til NTB.

Det var Aftenposten som først skrev om at datoen var satt. Til NTB bekrefter Hjort at saken vil gå for lukkede dører.

– Forhandlingene følger CAS sin vanlige prosedyre, så det vil ikke være åpen høring. Vi har tenkt at det ville være bra med åpen høring. Det var bra i domsutvalget, men vi tar til etterretning at saken går for lukkede dører der nede, sier advokaten.

Han sier de har forberedt seg på at høringen ville finne sted i begynnelsen av juni, og er klare til å argumentere for saken. Høringen kommer ikke til å forstyrre Johaugs treningsopplegg, sier Hjort.

– Nei, hun kommer til å følge det treningsopplegget som hun har etablert framover.

Johaugs manager, Jørn Ernst sier til Aftenposten at også de er glad for endelig å ha fått en dato for høringen.

– Det var veldig greit å få det bekreftet. Det er dette vi har håpet på, sier Ernst.

Johaug avga 16. september i fjor en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol etter bruk av en krem (Trofodermin). Hun er dømt til 13 måneders utestengelse av Domsutvalget i Norges Idrettsforbund.

Det er internasjonale skiforbundet har anket dommen mot 28-åringen som representerer Nansen.

Johaug har vunnet ett OL-gull og sju VM-gull. Hun står med 42 seirer i verdenscupen.