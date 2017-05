Golf: Ingen klarte å tukte Kim i Florida

Kim avsluttet med en runde på 69 slag. Turneringen på Sawgrass-banen er den største på PGA-touren utenom de fire majorturneringene.

– Det kjennes fortsatt som drøm at jeg har vunnet denne turneringen, sa Kim.

– Jeg var ikke nervøs i det hele tatt selv om jeg var i ledelsen. Jeg konsentrerte meg bare om å treffe midt på greenen, sa han om innspillene sine på de to siste hullene omgitt av vann og bunkere.

Hans eneste utfordring skulle komme fra engelske Ian Poulter. For to uker siden trodde han at han hadde mistet PGA-kortet sitt, men han fikk delta i turneringen etter at PGA-ledelsen hadde funnet ut at det var gjort en registreringsfeil.

Søndag fikk Poulter problemer på det 18. hullet. Hans innspill landet oppe blant noen serveringstelt, og ballen havnet uspillbar ute i bushen. Poulter måtte dermed ta et straffeslag og avsluttet med en 71-runde. Han delte annenplassen med sørafrikaneren Louis Oosthuizen.

Kim lå på en delt tredjeplass etter at 54 hull var unnagjort, men ingen klarte å matche sørkoreanerens avslutning. Han lå to slag bak ledende Kyle Stanley og J.B. Holmes foran den siste runden.

Det ble etter hvert en kraftig vind som spillerne måtte slite med søndag. Spesielt for de to som gikk i lederballen. Stanley avsluttet med 75-runde og falt ned til 4.-plass, mens det meste gikk galt for Holmes som med 84 slag på sisterunden falt til 41.-plassen til slutt.

(©NTB)