Ustoppelige Malmö vant igjen

Med seieren har Malmö seks poengs luke på tabelltopp, og det etter bare åtte serierunder. Sirius, IFK Norrköping og AIK har alle 14 poeng mot lederlagets 20.

Dramaet startet mot slutten av første omgang, da Malmös venstreback Behrang Safari ble utvist. Han ble rasende da han ble dratt i trøya og slo til Hosam Aiesh.

– Vi overreagerte begge to, men jeg fikk en ørefik, sa Aiesh til CMore.

Inntil da hadde Malmö dominert stort, men misset tre store sjanser. Markus Rosenberg misset alene med keeper, mens Rosenberg og Pawel Cibicki hadde hvert sitt stolpetreff.

Avgjorde med ni mann

Rosenberg lyktes omsider sju minutter etter pause, da han scoret direkte på frispark. Östersund kontret inn 1-1 ved Ken Sema ti minutter før slutt, men Rakip avgjorde på overtid, rett etter at Brwa Nouri traff stolpen for gjestene.

Da spilte Malmö med ni mann og Östersund med ti, etter at vertenes Franz Brorsson fikk rødt kort for stempling og gjestenes Jamie Hopcutt ble utvist for å dytte Brorsson.

– Det vitner om sterk moral at vi vant i dag, sa utviste Safari.

Norske spillere

Jo Inge Berget spilte nesten hele kampen for Malmö. Han ble byttet ut med Andreas Vindheim noen minutter før slutt. Klubbens tredje nordmann Magnus Wolff Eikrem måtte igjen finne seg i å være ubenyttet reserve.

Mats Solheim og innbytter Fredrik Torsteinbø bidro til 2-1-seier for Hammarby borte mot et Halmstad med Alexander Ruud Tveter på laget.

Stian Aamundsen fikk et innhopp for Jönköping Södra i 0-0-kampen mot Sundsvall.

(©NTB)