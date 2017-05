Trav: Nedtur i København for Your Highness

Your Highness fikk galoppen ut på siste bortre langside, og dermed var dagen ødelagt. B.B.S. Sugarlight havnet sist i feltet og kunne ikke gjøre seg gjeldende. Søndagens Copenhagen Cup med 375.000 danske kroner til vinneren ble vunnet av svenske Cruzado Dela Noche.

Den norske nedturen på travbanen i København var til å ta og føle på. Your Highness og B.B.S. Sugarlight varmet fint, og forhåpningene steg hos de involverte.

I starten stakk franske Buzz Meras til tet, men slapp fram svenske Nadal Broline. Cruzado Dela Noche travet utvendig og vant til slutt på tiden 1.11.1/2011 meter.

For ivrig

Your Highness lå best til av de norske hestene. Hoppa er eid til en halvpart av en gjeng venner knyttet til oljeindustrien. Björn Goop styrte et løp på innerspor, og ville ut et spor da 700 meter gjensto. Dessverre var Your Higness så ivrig at hun ikke kunne holde styr på beina og feilet straks etter.

– Hun var fin både før og etter galoppen. Vi kommer tilbake, sa Goop til Equus rett etter løpets slutt.

Uten premie

B.B.S. Sugarlight fra Fredrikstad kom godt mot slutten, men greide ikke å hente så mange konkurrenter og ble uten premie. Vidar Hop kusket.

Den siste runden gikk ned mot 1.10.0, hvilket forklarer vanskelighetene B.B.S. Sugarlight ble utsatt for.

(©NTB)