Skyhøye billettpriser for europaligafinalen

Siden det er svært vrient å få tak i billetter til ordinære priser via klubbene, selges mange seter på Friends Arena til blodpris på svartebørsmarkedet.

Et nettsted har lagt ut billetter på langsiden til utrolige 5700 euro. Det tilsvarer godt over 53.000 kroner.

For allmennheten er 17.000 billetter for lengst blitt solgt og distribuert av UEFA etter loddtrekning. I tillegg er 20.000 billetter blitt jevnt fordelt mellom finalelagene Manchester United og Ajax.

Det er strenge kriterier for å kjøpe finalebilletter via klubbene. Hos Manchester United er det et krav om at kjøperen har hatt sesongkort til Premier League-kampene på Old Trafford, vært på alle hjemmekampene i cupene og søkt om billett til minst én bortekamp i europaligaen.

Ajax har også en lignende modell. Den nederlandske storklubben har satt en begrensning på kun én billett per person.

Begge klubbene skriver på sine nettsider at de forventer at billettene raskt blir utsolgt.

De ordinære billettprisene ligger på mellom 450 og 1500 kroner. Oppfyller man ikke finalelagenes strenge krav, må man derimot regne med å måtte punge ut atskillig mer.

Totalt er det 48.000 billetter til europaligafinalen 24. mai på Friends Arena i Solna like utenfor Stockholm.

(©NTB)