Roma spolerte Juventus-festen

Tidligere søndag vant Napoli 5–0 borte mot Torino. Juventus trengte bare ett poeng i hovedstaden i søndagens toppkamp, men forsvaret så ut til å ha mesterligafinalen mot Real Madrid i tankene.

Det kostet dyrt. Nå leder Juve riktignok med fire poeng når to kamper gjenstår, men nå betyr plutselig kampen mot nedrykkstruede Crotone noe likevel.

Roma-trener Luciano Spalletti, som er blitt koblet til jobben som Juventus-trener neste sesong, hadde aldri ledet et lag til seier mot Juventus, men fikk den etterlengtede triumfen da de vinrøde trengte det som aller mest. Etter 20 forsøk uten hell (0-3-17) sørget Spalletti for hår i Juventus-suppa på det som bortefansen håpet skulle bli en festkveld mot en av klubbens bitreste rivaler – attpåtil i deres lekegrind.

Det gikk mot gullfeiring da Mario Lemina sendte Juventus foran etter 21 minutter. En uselvisk Gonzalo Higuaín ga Lemina fin posisjon. Bare fire minutter senere ga Juve-veteran Gianluigi Buffon en unødvendig retur, og Daniele De Rossi kunne sette inn utligningen.

– Ingen lett seier

Fortsatt var Juventus ligamester, men da Roma-spillerne strammet skruen i 2. omgang hang ikke serielederne med. Stephan El Shaarawy lurte Buffon med et lurt skudd som forandret retning og sørget for 2–1 i hovedstaden. Dermed var gullspenningen tilbake igjen.

Etter fint veggspill med Mohamed Salah kunne Radja Nainggolan banke inn 3–1 i toppkampen. Juventus jakter sitt sjette strake Serie A-trofé. Det har ingen klubber klart tidligere. Seier mot nedrykkstruede Crotone neste helg sikrer imidlertid «Lo Scudetto».

– Det er mange årsaker til at det ikke var noen lett seier. Juventus er en mester i å forsvare seg. Og vi startet svakt, men har en styrke ved å slå tilbake. Vi er veldig fornøyd, for vi unngikk tredjeplassen. Det ble ikke noe lettere da Napoli gikk forbi oss tidligere i dag, sa Roma-veteranen De Rossi.

– Når vi ser tilbake på sesongen, ser vi at vi rotet bort noen poeng. Det gjorde også Juventus, men vi har tross alt kjempet mot et lag som skriver fotballhistorie, fortsatte De Rossi.

Juventus-trener Massimiliano Allegri var forbannet etter nederlaget.

– Jeg føler at vi slapp guarden og trodde vi hadde gjort nok til å sikre et resultat å ta med oss hjem. Det at vi bare har spilt uavgjort mot Atalanta og Torino, og tapte her, viser at vi har mistet konsentrasjonen, sa Allegri.

– I det minste er det en vekker før onsdagens cupfinale mot Lazio, fortsatte trippeljagende Allegri.

Fikk ingen hjelp

Juventus fikk ingen hjelp av byrival Torino. Napoli satte press på serielederen med 5-0-seier i bilbyen noen timer før søndagens store duell på Olimpico.

José Callejón ordnet tidlig Napoli-ledelse i Torino. Allerede etter sju minutter sendte han ballen i det lengste hjørnet.

En umarkert Lorenzo Insigne doblet ledelsen etter at timen var spilt. Insigne er oppe i pene 16 mål denne sesongen, mens lagkamerat Dries Mertens er enda bedre. Mertens scoret sesongens 25. mål da han økte til 3–0. Callejon scoret sitt annet for dagen før Piotr Zielinski satte inn gjestenes femte og siste scoring.

Selv med 25 mål er ikke belgiske Mertens toppscorer i Italia. Romas Edin Dzeko er oppe i utrolige 27 mål. Torinos Andrea Belotti har scoret like mange mål som Mertens, men måtte gå målløs av banen søndag.

Slik spiller topplagene i de to siste rundene:

1) Juventus 85 poeng: Crotone (h), Bologna (b).

2) Roma 81 poeng: ChievoVerona (b), Genoa (h).

3) Napoli 80 poeng: Fiorentina (h), Sampdoria (b).

Mer Inter-motgang

I tidligkampen fortsatte Inters store problemer denne sesongen. Milano-klubben ligger på en skuffende åttendeplass, og tapte for sjette gang på åtte kamper med 1–2 hjemme mot Sassuolo, som ligger på 14.-plass. Pietro Iemmello scoret begge målene for gjestene, mens innbytter Eder reduserte til liten nytte via en motspiller.

Inter-krisen toppet seg i midtuken da trener Stefano Pioli ble sparket. Han blir erstattet av ungdomstrener Stefano Vecchi ut sesongen.

Crotone øyner håp

Crotone nekter å bli med Palermo og Pescara ned i Serie B. Med 1-0-seier over Udinese, kan klubben berge plassen. Genoa (33 poeng), Empoli (32) og Crotone (31) kjemper febrilsk for å unngå den siste nedrykksplassen.

Empoli tapte 2–3 borte mot Cagliari, mens Genoa gikk på en sur smell borte mot Haitam Aleesamis allerede nedrykksklare Palermo. Aleesami spilte hele kampen da de rosakledde fra Sicilia vant 1–0.

(©NTB)