Pogba i sorg står over Tottenham-kampen

Det melder flere britiske medier, deriblant Sky Sports og BBC.

Pogbas far, Fassou Antoine, døde fredag etter lengre tids sykeleie. Han ble 79 år gammel. United har gitt midtbanespilleren lov til å reise til Frankrike for å være sammen med familien.

José Mourinho må også klare seg uten Marouane Fellaini, som søndag soner sin tredje og siste kamp etter det røde kortet han pådro seg mot Manchester City forrige måned. På skadefronten er Zlatan Ibrahimovic, Ashley Young, Marcos Rojo, Luke Shaw og Timothy Fosu-Mensah alle ute i sesonginnspurten.

Manchester United er akterutseilt i kampen om topp fire. Mourinho har antydet at storklubben satser alt på finaleseier i europaligaen. Det vil i så fall gi United billett til neste sesongs mesterliga.

For Tottenham blir søndagens oppgjør den aller siste hjemme på ærverdige White Hart Lane, som etter sesongen skal rives. En ny storstadion blir for tiden bygget like i nærheten.

