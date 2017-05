Pochettino: – Nå må vi gjøre Wembley til hjemmebane

– En perfekt prestasjon. Jeg er veldig glad for at vi kunne vinne for fansen. Det ble en fantastisk seier, akkurat slik fansens fortjente, sa Tottenham-manager Mauricio Pochettino etter søndagens 2-1-seier mot Manchester United.

For siste gang spilte Spurs hjemmekamp på White Hart Lane. Det ærverdige stadionet, som Tottenham har benyttet siden 1899, skal jevnes med jorden. Dermed må London-laget også spille seriekampene sine hjemme på Wembley stadion, akkurat slik de har gjort i mesterligaen.

– Vi møtte et Manchester United som har veldig gode spillere. De skulle vinne ligaen og andre store ting. Det er stort av oss å sikre annenplassen. Det er fantastisk. Vi har gått ubeseiret av banen i hjemmekampene. Det er mye å glede seg over, sa argentineren.

Så er spørsmålet om Tottenham klarer å knekke Wembley-koden når laget skal spille der annenhver helg.

– Det er riktig at vi må spille på et nytt stadion, og vi tar det første steget (for å vinne noe). Vi må gjøre Wembley til vår hjemmebane, og finne den rette balansen mellom White Hart Lane og her. Neste sesong vil vi føle oss hjemme der, lovet Pochettino.

