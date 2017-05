Napoli setter press på Juventus

Juventus jager sitt sjette Serie A-mesterskap på rad. Med uavgjort i den italienske hovedstaden søndag kveld, er tittelen i boks.

Men Napolis seier skaper spenning når to serierunder gjenstår. Serietreer Roma tar neppe igjen sju poeng på Juventus, men kan virkelig kutte luken med seier i storkampen.

Ingen klubber har klart å vinne Serie A seks sesonger på rad.

José Callejón ordnet tidlig Napoli-ledelse i Torino. Allerede etter sju minutter sendte han ballen i det lengste hjørnet.

En umarkert Lorenzo Insigne doble ledelsen etter at timen var spilt. Insigne er oppe i pene 16 mål denne sesongen, mens lagkamerat Dries Mertens er enda bedre. Mertens scoret sesongens 25. mål da han økte til 3-0.

Callejon scoret sitt annet for dagen før Piotr Zielinski satte inn gjestenes femte og siste scoring.

Selv med 25 mål er ikke belgiske Mertens toppscorer i Italia. Romas Edin Dzeko er oppe i utrolige 27 mål. Torinos Andrea Belotti har scoret like mange mål som Mertens, men måtte gå målløs av banen søndag.

Mer Inter-motgang

I tidligkampen fortsatte Inters store problemer denne sesongen. Milano-klubben ligger på en skuffende åttendeplass, og tapte for sjette gang på åtte kamper med 1-2 hjemme mot Sassuolo, som ligger på 14.-plass. Pietro Iemmello scoret begge målene for gjestene, mens innbytter Eder reduserte til liten nytte via en motspiller.

Inter-krisen toppet seg i midtuken da trener Stefano Pioli ble sparket. Han blir erstattet av ungdomstrener Stefano Vecchi ut sesongen.

Crotone øyner håp

Crotone nekter å bli med Palermo og Pescara ned i Serie B. Med 1-0-seier over Udinese, kan klubben berge plassen. Genoa (33 poeng), Empoli (32) og Crotone (31) kjemper febrilsk for å unngå den siste nedrykksplassen.

Empoli tapte 2-3 borte mot Cagliari, mens Genoa gikk på en sur smell borte mot Haitam Aleesamis allerede nedrykksklare Palermo. Aleesami spilte hele kampen da de rosakledde fra Sicilia vant 1-0.

(©NTB)