Moi scoret i sveitsisk målfest

Basel, som for lengst er seriemester, lå under to ganger og kunne gått på sitt første tap i 2017, men vendte kampen og var bare sekunder fra å ta enda en seier.

Dejan Sorgic berget poeng for gjestene i tredje tilleggsminutt, med sitt tredje mål for dagen.

Sorgic gjorde 0-1 i det 17. minutt, men et skudd fra Elyounoussi i det 24. minutt banet vei for utligningen. Keeperreturen ble klarert dårlig, og Renato Steffen utlignet.

Sorgic ordnet ny Thun-ledelse i det 64. minutt, og da varte ledelsen i 12 minutter før Elyounoussi utlignet alene med keeper, framspilt av innbytter Alexander Fransson.

Geoffroy Serey Die ga Basel ledelsen i siste ordinære minutt etter veggspill med Seydou Doumbia. Det så ut til å holde til seier, men Sorgic ville det annerledes.

Basel er 17 poeng foran serietoer Young Boys. Thun har bare tre lag bak seg på tabellen.

