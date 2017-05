Marcon lover full støtte til Paris' OL-søknad

Macron uttalte seg etter at han ble tatt i ed som president.

Det skjedde samtidig som IOCs evalueringskommisjon innledet sin inspeksjonstur i Frankrikes hovedstad. Macron sa til borgermester Anne Hidalgo at søknaden mobiliserer samme type optimisme han håper å skape under sin tid som president.

– Jeg er helt med dere i forsøket på å få OL og Paralympics i 2024, sa Macron utenfor rådhuset i Paris.

Los Angeles er den andre kandidaten til lekene i 2024, og evalueringskommisjonen avsluttet sitt arbeid der før helgen.

IOC-president Thomas Bach har hintet om at han ønsker at IOC skal tildele lekene i både 2024 og 2028 under kongressen i Lima i september, og at byen som ikke får de første lekene får de neste i stedet.

Både Paris og Los Angeles har gjort det klart at det er 2024 som er deres store mål.

– Laget vårt har et nytt medlem i dag, Frankrikes nye president Emmanuel Macron. Han har vært en fantastisk støttespiller helt fra start, og vil være med oss hele veien til Lima og forhåpentlig videre derfra, sa Tony Estanguet, som er leder for søkerkomiteen.

