Kuyt avgjorde for Feyenoord

Kuyt vendte tilbake til klubben på tampen av karrieren med en uttalt målsetning om å gi Feyenoord det etterlengtede 15. seriemesterskapet, og søndag satte han De Kuip i kok med sine scoringer.

Feyenoord hadde ett poengs forsprang på Ajax, som oppskriftsmessig slo Willem II 3-1 på bortebane. Kuyt roet Feyenoord-nervene da han i kampens første minutt scoret sitt 100. mål for klubben.

Samme mann doblet ledelsen i det 12. minutt, og han trygget seieren med et straffespark i det 84. minutt. Det la ingen demper på stemningen at Peter van Ooijen scoret et trøstemål rett før slutt.

Norske Emil Hansson er Feyenoord-spiller, men var ikke i troppen søndag.

Heerenveen til kval

Europaligafinalist Ajax måtte nøye seg med sølv. Kasper Dolberg, Davinson Sanchez og Davy Klassen scoret målene som ga en trygg seier i Tilburg, men den nødvendige hjelpen uteble.

PSV Eindhoven ble nummer tre, seks poeng bak Feyenoord.

Martin Ødegaard spilte hele kampen da Heerenveen tapte 0-2 for Nijmegen hjemme i skøytebyen. Han markerte seg positivt. Tross tapet som sendte laget ned til 9.-plass får Heerenveen en sjanse i europaligakvalifisering.

Plasseringen skulle egentlig ikke holdt til det, men gjør det likevel fordi Twente på sjetteplass er utestengt fra europacupspill. Ødegaard sa nylig at planen er at han skal være i Heerenveen også neste sesong.

Scoring og rødt kort

Andre norske spillere i nederlandsk æresdivisjon hadde en blandet ettermiddag. Alexander Sørloth ble byttet inn 25 minutter før slutt og scoret lagets siste mål da Groningen slo Twente 5-3 på bortebane. Ruben Yttergård Jenssen spilte hele kampen for vinnerlaget, som endte på 8.-plass.

Jonas Svensson ble på sin side utvist med direkte rødt kort i det 35. minutt da AZ Alkmaar tapte 2-3 hjemme mot Utrecht. Alkmaar endte på 6.-plass.

Heerenveen, Groningen og AZ Alkmaar skal spille om europaligasjanser mot fjerdeplasserte Utrecht.

