Huddersfield sløste i opprykksjakten

Dermed er det helt åpent før onsdagens returkamp i Sheffield. Lørdag spilte Fulham og Reading 1–1 i den andre opprykkssemifinalen.

Izzy Brown var svært nær å sende Huddersfield i føringen i første omgang, men forsøket føk like over tverrliggeren. Deretter gjorde Keiren Westwood en flott redning da han stoppet en chip fra vertenes Nahki Well.

Huddersfield styrte kampen også etter pause, men klarte ikke å finne veien til nettmaskene.

Vinnerne i returkampene møtes til opprykksfinale på Wembley 29. mai. Den kampen blir ofte omtalt som mest verdifulle innen fotballen, og det er ikke uten grunn. TV-inntektene er enorme i Premier League.

