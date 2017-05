Fransk tap gir bedre kvartfinalemulighet for Norge

Tsjekkerne tok ledelsen 1-0 i et overtall i 1. periode ved David Pastrnák. Det tsjekkiske laget pådro seg utrolig mange utvisninger, og Stephane da Costa satte utligningen til 1-1 i overtall kort etter at lagene kom ut etter første pause.

Franskmennene fikk en gyllen mulighet til å ta initiativet i kampen med spill 5 mot 3 og 5 mot 4 i flere minutter, men det gikk som det ofte går. Da den siste utviste tsjekkeren, Michal Repík, kom på isen, satte han fart og scoret 2-1-målet.

Effektivt

Tsjekkia utnyttet overtallene sine langt mer effektivt enn Frankrike og gikk opp til 3-1 da Jan Rutta nærmest limte pucken oppunder tverrliggeren.

Tsjekkia er et vanskelig lag å spille mot når det leder, og det ble for vrient for VM-vertene. Tsjekkerne produserte mange store sjanser utover i tredje periode. 4-1 kom da Repik nok en gang kom med stort fart gjennom fransk sone, og han scoret alene med keeper Florian Hardy.

Det franske hjemmepublikummet øynet et lite håp da lagets store stjerne Antoine Roussel reduserte, men Tomás Zohorna satte 5-2 i tomt bur mot slutten av kampen.

Jevnt

Med tapet kan ikke Frankrike få mer enn 10 poeng. Frankrike avslutter mot allerede nedrykningsklare Slovenia. Tsjekkia er oppe på 13 poeng. Det er like mange som gruppeleder Canada. Sveits har 11 og Finland 9.

Norge har 8 poeng før sine to siste kamper mot Canada og Hviterussland.

