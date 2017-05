Forest Green for første gang klar for ligafotball

Forest Green feilet i opprykksfinalen mot Grimsby for ett år siden, men fikk sin revansj med seier mot Tranmere.

Gloucestershire-laget skal neste sesong spille i League Two, og dermed blir Nailsworth den minste byen i England som har hatt lag i en av de fire profesjonelle divisjonene.

Tranmere, som i alle år har levd i skyggen av Merseyside-lagene Liverpool og Everton, spilte i en årrekke i det profesjonelle ligasystemet, men må innstille seg på sitt tredje år utenfor det gode selskap.

– Å tape opprykksfinalen to år på rad var aldri tema. Jeg er glad for at vi endelig har klart det, sa Freost Green-spilleren Kaiyne Woolery til BT.

– Et øyeblikk jeg aldri vil glemme. Det er helt fantastisk. Å score to mål på Wembley er ganske utenkelig, smilte Woolery.

Etter 19 sesonger i det som nå heter National League, er Forest Green klar for en plass i det profesjonelle ligasystemet.

Klubben ble stiftet i 1889. Laget spiller kampene på The New Lawn, som kun har plass til 5141 tilskuere. Hjemmebanen har bare 2000 sitteplasser. Laget trenes av Mark Cooper. Den stripete hjemmedrakten er lysegrønn og svart.

Tidligere har Lincoln rykket opp fra National League.

