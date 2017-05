Tomas Northug legger opp

Nettstedet sweski.com erfarte i forrige uke at Northug hadde bestemt seg for karrierestopp. Lørdag bekrefter Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, at nettstedet hadde rett.

27-åringen er lillebror av Petter Northug, men har ikke klart å følge i brorens skispor. Han ble riktignok juniorverdensmester i sprint i 2010, og tok i tillegg en verdenscupseier på seniornivå i sprint i 2014/15-sesongen, men han har slitt mye med skader gjennom karrieren.

Det ventes at Tomas Northug uttaler seg om avgjørelsen senere lørdag.

