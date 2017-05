Thoresen: – Ett viktig poeng

Norge utlignet til 2-2 med 29 sekunder igjen av kampen. Dessverre for Norge var det finnene som avgjorde i forlengningen.

– Det var tilrettelagt for oss i tredje periode. De pådro seg en del dumme utvisninger. Jeg ble veldig lettet da Andreas Martinsen fikk dyttet inn den 2-2-pucken. Vi vet at det poenget kan være mye verdt når vi teller opp til slutt, sa Patrick Thoresen.

– Det ser veldig bra ut. Det blir tøft mot Canada. De har et bra lag, og vi har alltid slitt mot dem. Mot Hviterussland har vi store muligheter til å ta poeng, og vi trenger vel i hvert fall tre poeng til for å komme oss til kvartfinalen. Vi ser at mulighetene er store, mente Thoresen.

(©NTB)