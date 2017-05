Sveits-sjokk mot Canada i ishockey-VM

Tre sveitsiske tap mot den sterke trioen Canada, Finland og Tsjekkia var en del av regnestykket som kunne sende Norge til kvartfinale i mesterskapet. Nå må Norge heller håpe at Sveits slår også finnene søndag, og kanskje tsjekkerne tirsdag.

Canada var uten poengtap på sine fire første kamper, og det så ut til å bli en ny trepoenger da Ryan O'Reilly og Mitch Marner ordnet tidlig 2-0-ledelse lørdag.

Sveits byttet keeper på 2-0 etter seks og et halvt minutt. Leonardo Genoni erstattet Jonas Hiller, og han stengte buret. Selv om Canada vant skuddstatistikken 45-26, ble det ikke flere mål.

Fabrice Herzog reduserte i overtall i 3. periode, og Vincent Praplan tvang fram forlengning med sitt 2-2-mål. Etter 3.40 i sudden death ble Herzog matchvinner.

Norge har tatt poeng både mot Tsjekkia og Finland, men tapte begge kamper etter forlengning. Norge på femteplass er ett poeng bak Finland, to bak Tsjekkia og tre bak Sveits. Canada leder fortsatt.

Tidligere lørdag vant Hviterussland 5-2 over Slovenia, som dermed er dømt til nedrykk.

I Köln-gruppen er Russland som første lag klar for kvartfinale etter sin 6-0-seier over Slovakia. USA vant 5-3 over Latvia og inntok 2.-plassen, mens Tyskland holdt liv i sitt kvartfinalehåp med 4-1 over tabelljumbo Italia.

(©NTB)