Spal tilbake i Serie A

Klubben har ikke spilt på øverste nivå i italiensk fotball siden nedrykket fra Serie i 1968. Etter 49 år utenfor det gode selskap kan laget fra Ferrara igjen møte klubber som Inter og Juventus.

Spal har slitt med økonomien i mange år, og så sent som i 2012 gikk klubben konkurs. Klubben rykket opp fra Lega Pro (tidligere Serie C) i fjor. Nå kan klubben feire nok et opprykk.

Hellas Verona og Frosinone kjemper om den siste direkte opprykksplassen, men kan slippe unna opprykksomspill dersom det er ti poeng eller mer fra tredje- til fjerdeplass.

Spals fulle og hele navn er Societa Polisportiva Ars et Labor. Totalt har klubben spilt 21 sesonger i Serie A. Bestenoteringen er femteplassen i 1960.

