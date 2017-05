Råsterk jobbsøknad av Martinsen

Der fikk 1,90 meter høye Martinsen god bruk for sine 100 mektige kilo. 26-åringen er uten kontrakt foran neste sesong, og derfor kan slike mål være gull verdt i jakten på ny ishockeyjobb.

Målet helt mot slutten av kampen sikret Norge ett viktig poeng i kampen om en plass i kvartfinalen, selv om det endte med 2-3-tap etter finsk mål i forlengningen.

Martinsen fikk pucken i mål mens det "fløy" finner i alle retninger rundt ham.

– Det var deilig. Vi kom inn i droppen der og hadde vel egentlig ingen fancy plan. Vi skal bare gå for å vinne droppen og pucken, men det endte med at de vant droppen og at vi tok pucken. Jeg la den egentlig rett på mål, og der endte den.

Proff

– Du beviste kanskje litt hvorfor du er NHL-proff der?

– Ja, og det er det jeg må flinkere til. Å bruke kroppen mer der inne. Det trenger ikke alltid å være så pent, men jeg skal gå inn der, og da er det vanskelig for dem å forsvare seg. Dette må jeg prøve å få gjort oftere, sa Martinsen til NTB.

Lagkamerat Alexander Bonsaksen lot seg imponere av Martinsens moral i avslutningsøyeblikket med bare 29 sekunder igjen av kampen.

– En herlig slutt. Vi lå på og presset Finland i knestående, og til slutt fikk vi målet vi vil ha. Der fikk Martinsen vist hvorfor han spiller i NHL. Han dyttet fire-fem mann inn i mål, inkludert keeper. En stor, stor prestasjon av gutta og ikke minst Martinsen som trykket inn den pucken. Vi kjempet hardt i dag og var med inn til slutten. Synd at vi ikke klarte å ta det ekstrapoenget, men alt i alt gjorde vi en kanonmatch igjen, mente Bonsaksen.

Søknad

Landslagstrener Petter Thoresen mente at Andreas Martinsen gjorde sin kanskje beste kamp hittil i mesterskapet.

Han kalte det "magisk" at Norge klarte å score, og han mente at det talte for seg at målet kom ved den største og sterkeste.

– Han er veldig aktiv på flere andre områder enn akkurat det målet. I dag gjør han en av sine beste kamper. Det er viktig for ham som skal få en ny arbeidsgiver. Folk følger med ham, og det er viktig å vise seg fram med en slik viktig scoring både for Norge og for laget. Det var en god søknad om jobb.

– Han var ganske bredskuldret da målet kom?

– Det er han i et nøtteskall at han orker det, sa Petter Thoresen.

