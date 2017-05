Målkåt Koomson forverret Viking-krisen

Viking fikk en nesestyver hjemme mot Sandefjord sist (0-2-tap), og lørdag ble det nok en nedtur. Sogndal vant 4-0 og sendte siddisene hjem med null poeng i sekken. Viking, som står med fire poeng, har nå tapt mot Vålerenga (b), Tromsø (h), Sarpsborg (b), Rosenborg (h), Sandefjord (h) og nå Sogndal (b).

– Dette var den verste kampen jeg har sett i min tid i Viking, sa trener Ian Burchnall til Eurosport etter kampen. Til slutt ble det firemålstap.

– Vi må prøve å gjøre en mye bedre forestilling i vår neste kamp (mot Aalesund), la han til.

Koomson-dobbel

Gilbert Koomson ga Sogndal en drømmestart på eget kunstgress. Keeper Mathias Dyngeland spilte en lang ball opp, og Koomson smatt enkelt foran Viking-forsvaret. Alene med Iven Austbø i Viking-buret gjorde 22-åringen fra Ghana ingen feil. Ballen satt sikkert i nettmaskene til 1-0.

Samme mann doblet ledelsen på vakkert vis sju minutter før pause. Da gjorde han også alt selv. Koomson fikk ballen på 20 meter, vendte lekkert vekk en Viking-forsvarer, før han så plasserte ballen opp i venstre kryss bak en sjanseløs Austbø.

Viking ville ha straffespark da Robin Shroot gikk ned i boksen en stund før 2-0-målet, men spissen fikk ikke gehør av dommer Kai Erik Steen.

– Spillerne må vise litt stolthet, sa en irritert Ian Burchnall i pausen.

Over streken

Samuel Adegbenro trodde han hadde redusert etter en times spill. Vingen kriget ballen i mål etter klabb og babb, men dommeren blåste frispark mot Viking-spilleren, til hans store fortvilelse. Adegbenro så også ut til å pådra seg en smell et stykke ut i omgangen, noe som bør bekymre Stavanger-laget.

Koomson punkterte kampen til 3-0 fra straffemerket etter 69 minutter. Karol Mets forårsaket straffen da han felte Martin Ramsland. På tampen satte sistnevnte inn 4-0.

Viking maktet ikke å mobilisere til en sluttspurt, og triumfen var klar for vertene. Seieren var svært viktig for Eirik Bakke og Sogndal. Laget krøp nemlig over nedrykksstreken i Eliteserien, og står nå med åtte poeng. Et skår i gleden var imidlertid at Victor Grodås måtte ut med skade.

Veteranen Kjetil Wæhler debuterte for øvrig for Sogndal lørdag. Han bidro til at laget holdt nullen på eget kunstgress.

