Kollen-søndagen trolig reddet inntil videre

Det har kokt i deler av Hopp-Norge etter at Norges Skiforbund ble bedt om å vurdere endringer i Raw Air-programmet for å dempe reisebelastningen. Ett av forslagene var å flytte starten av den norske hoppturneringen til Trondheim, men da ville det tradisjonelle søndagsrennet i Holmenkollen forsvinne og bli arrangert på en torsdag i stedet.

– FIS har ikke krevd en endring, men som jeg har påpekt mange ganger, bedt oss om å se om ting kan gjøres for å redusere reisebelastningen under Raw Air, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Han har både fått støtte og kjeft etter at han var tydelig på at Hopp-Norge måtte lytte til de klare signalene fra de utenlandske hopperne.

– Jeg er ikke negativ til Holmenkollen. Det er få i Norge som vil være mer skuffet om vi ikke klarer å gjenskape Kollensøndagen slik den var enn meg. Det er få som vil være tristere enn meg om vi ikke klarer å løfte holmenkollrennet til det nivået der det hører hjemme, bemerker sportssjefen.

– Men da må det skje noe. Jeg er opptatt av at Kollen fortsatt skal kunne sammenligne seg med nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen og de andre store hopprennene. Plutselig var det mange som ble bekymret for Kollen igjen. Det gleder meg voldsomt å se den interessen og det engasjementet som ble vekket. Da håper jeg også dette synliggjøres under Holmenkollsøndagen i mars, sier Bråthen.

Amputert Kollen-helg

Det går likevel mot en amputert hopphelg i Kollen i mars. For lørdagsrennet, som har stått på programmet de siste årene, er fjernet fra FIS-oppsettet for 2017/18.

– Vi har fått innspill om at lagkonkurranser kanskje ikke bidrar til å øke verdien på Raw Air. Lørdagsrennet er på spill, selv uten Raw Air. Der må vi gjøre en solid politisk jobb for at vi skal få rennet på terminlista igjen, sier hoppsjefen.

Han advarer mot ikke å lytte til den internasjonale hoppfamilien i tide. Finske Lahti er kanskje det største skrekkeksempelet på at historien straffer den som kommer sent.

– Se på Lahti. De hadde vel mange av de samme problemstillingene der. Og der fortsatte man bare og gjorde som man alltid hadde gjort. Se nå, Lahti er ikke engang på hoppkalenderen lenger, sier en bekymret Bråthen.

– Jeg håper utviklingen av hopprenn i Norge går i en annen retning enn hva det har gjort i Finland. For Lahti-spelen, som man kan sammenligne med Kollen i form, status og antall tilskuere, er ute av kalenderen. Jeg håper ikke det samme skjer med Kollen.

Raw Air berger norske renn

Bråthen sier det er ekstremt viktig at Norge fortsetter jobben med Raw Air, for uten hoppturneringen kan Norge bli en raritet på hopprogrammet.

– Om ikke Norge kommer opp med et konsept som er bra nok, kan vi ende med å miste både verdenscuparenaer og renn i Norge. Hvor mange som ryker, vet jeg ikke, men uten Raw Air sist vinter, hadde vi bare hatt renn i Trondheim og Kollen. That's it. Ikke glem det, advarer Bråthen.

– Vi er blitt bedt om å gjøre noe med reiseprogrammet. Det er blitt forstått som at jeg ønsker Kollen dit pepperen gror. Det er helt feil, men uten Raw Air kan vi glemme fire norske arrangører av hopprenn hver eneste vinter, påpeker den mektige hopptoppen.

