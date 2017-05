King nærmer seg Solskjær-rekord

King har imponert voldsomt etter nyttår. Oslo-gutten scorer 30 prosent av Bournemouths mål. Landslagsspissen har vært svært viktig for at Eddie Howes lag har berget PL-plassen nok en gang.

Totalt er det blitt 16 ligamål på 36 kamper for King denne sesongen. Han scorer i snitt 0,44 mål per kamp. Solskjær har Norge-rekorden i Premier League med 18 fulltreffere for Manchester United i 1996/97.

King er blitt satt i forbindelse med en overgang til Tottenham.

– Målet før sesongen var at vi skulle havne høyere opp på tabellen enn sist (16.-plass), og vi er i ferd med å klare det. Jeg satte meg et mål om 15 mål før sesongen startet. Jeg har troen på meg selv, men du kan ikke utrette noe uten lagkameratene dine, sa King til BBC.

– Det er den første sesongen jeg har scoret så ofte. Neste år må jeg bevise hva jeg kan og gjenta bedriften, før dere kan begynne å sammenligne meg med Harry Kane og Romelu Lukaku, fortsatte den norske goalgetteren.

Blir lagt merke til

Spørsmålet er om Bournemouth klarer å beholde den storscorende nordmannen.

– Jeg kan ikke vente til neste sesong starter. Jeg har kost meg her fra første dag. Det er hyggelig å bli lagt merke til av andre klubber, men mitt fokus er 100 prosent her, sa King etter sitt 16. ligamål for sesongen.

Bournemouth så ut til å rote bort seieren da Sam Vokes utlignet til 1-1 etter 83 minutter. Kort tid etter sørget imidlertid King for full jubel på sørkysten.

King kom omsider til sin første virkelig store sjanse. Iskaldt satte han ballen mellom Burnley-keeper Tom Heatons bein og i mål fra fem meter. Junior Stanislas hadde gitt Bournemouth ledelsen etter 25 minutter.

Årets spiller

Totalt står King med 22 mål i Premier League. Hele 17 av dem er kommet med den giftige høyrefoten, mens lørdagens mål riktignok kom med venstre etter at King først dempet innlegget med favorittfoten. Ingen av dem er kommet med hodet.

Bournemouth og King skal ut mot Leicester i sesongavslutningen neste helg. Da må nordmannen score to ganger for å tangere Solskjærs 20 år gamle rekord.

Tidligere lørdag ble det kjent at King er kåret til årets spiller i Bournemouth av klubbens unge supportere. Junior Cherries kåret King til årets spiller i klubben også forrige sesong.

