Keepervikar Østbø berget RBK-poeng

– Det ble tøffere enn jeg trodde i dag, på det som var en dårlig bane. Vi sto i hvert fall imot. Det var godt å gjøre noen redninger, sa Østbø til Max etter kampslutt.

André Hansen måtte ut med skade mot Brann sist, og førstekeeperen var ikke frisk nok til å starte borte mot Stabæk lørdag. Østbø fikk dermed sjansen fra start, og den tidligere Viking- og Sarpsborg-keeperen takket trener Kåre Ingebrigtsen for tilliten med storspill. 26-åringen vartet opp med flere fine redninger.

Rosenborg leder fortsatt Eliteserien, men resultatet mot Stabæk gjør at rivalene kan knappe innpå i resten av rundens kamper.

Stabæk, som også kjemper i toppen, er seks poeng bak trønderne.

Antiklimaks

Tilskuerne på Nadderud hadde kanskje forventet mye fin fotball i toppoppgjøret mot RBK, men ingen av lagene maktet å underholde før hvilen. Vertenes Luc Kassi og gjestenes Mike Jensen prøvde seg begge fra distanse tidlig i 1. omgang, men ballen suste utenfor i begge tilfeller.

Landslagssjef Lars Lagerbäck og toppfotballsjef Nils Johan Semb så begge kampen fra tribuneplass. De fikk se at Andreas Hanche-Olsen fikk en god mulighet på hodet etter 23 minutter, men stopperen stanget ballen like utenfor på en sleip gressmatte i Bærum.

Luc Kassi prøvde seg igjen fra distanse åtte minutter før pause, men RBK-keeper Østbø hadde full kontroll. Rosenborgs største sjanse før hvilen kom like før pausesignalet, men Vegar Eggen Hedenstads forsøk fra distanse suste like utenfor venstre stolpe.

– Det er noe tungt og tregt over Rosenborg. Det er to lag som nuller hverandre ut her, konstaterte fotballekspert Kjetil Rekdal på Max kort tid etter pause.

Moussa Njie, en av kampens friskeste spillere, fikk muligheten etter 52 minutters spill, men 21-åringens avslutning ble fint kontrollert av Arild Østbø.

Kjempesjanse

Drøyt ti minutter etter kom oppgjørets to største sjanser, begge til Stabæk. Først avsluttet Hanche-Olsen rett på Østbø fra kort hold etter corner, men sisteskansen vartet opp med en kjemperedning like etter. Njie headet mot mål etter innlegg fra høyresiden, men Østbø var nede som en katt og fikk slått unna. Kåre Ingebrigtsen pustet lettet ut på sidelinjen.

Stabæk-back Håkon Skogseid fikk muligheten til å bli helt like etter, men på bakerste stolpe sleivet han ballen utenfor.

Rosenborg fikk en god mulighet kort tid etter Skogseid-sjansen, men Tore Reginiussens heading etter corner ble stanget vekk på streken av nevnte Moussa Njie. Samme mann curlet ballen like utenfor fra distanse kort tid etter.

Rosenborg sendte innpå Elbasan Rashani og Matthías Vilhjálmsson i jakten på tre poeng, men måtte nøye seg med ett, og det i en kamp der hjemmelaget var nærmest seier.

For første gang på 20 oppgjør endte det med uavgjort mellom de to lagene, ifølge Max.

