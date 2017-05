Innbytter berget Sarpsborg-poeng mot Tromsø

– Tromsø sto bra imot oss i dag, men vi burde ha scoret flere og tatt tre poeng. Jeg burde selv ha satt den store sjansen jeg fikk på 1-1, sa Sarpsborgs Patrick Mortensen til Eurosport etter kampen.

– Vi er fornøyd med poeng på en vanskelig bortebane, men slik det ble er jeg misfornøyd med at det ikke ble tre, sa TIL-trener Bård Flovik.

Sarpsborg fikk Andreas Albech utvist tre minutter før slutt, men klarte likevel ett poeng. Resultatet gjør derimot at Sarpsborg ikke klarte å knappe innpå Rosenborg, som tidligere lørdag spilte 0-0 mot Stabæk. Sarpingene er fortsatt seks poeng bak trønderne.

Tromsø spilte sin annen 1-1-kamp på rad, sist mot Kristiansund på Alfheim. Lørdagens resultat gjør at "gutan" står med ni poeng, fem mindre enn Sarpsborg.

Debutant

Tromsø måtte klare seg uten keeper Gudmund Taksdal Kongshavn grunnet skade, noe som gjorde at unggutten Jacob Karlstrøm fikk sin seriedebut mellom stengene. Den to meter høye burvokteren klarte seg bra, og han hadde ingen mulighet til å gjøre noe med vertenes scoring.

Patrick Mortensen fikk en halvsjanse for vertene da han headet på mål etter tolv minutter, men det ble for enkelt for Karlstrøm.

TILs Gjermund Åsen ble frispilt av Aron Sigurdarson etter 25 minutters spill, men fra skrå vinkel klarte han ikke å overliste Anders Kristiansen i Sarpsborg-buret.

Vertenes Anders Trondsen og bortelagets Thomas Lehne Olsen prøvde seg begge fra distanse før pause, men ingen fikk nettsus.

Drømmeåpning

Tromsø fikk akkurat den åpningen de ønsket seg på 2. omgang. Lehne Olsen fikk en flott stikker fra islandske Sigurdarson i det 48. minutt, og han rundet enkelt keeper og plasserte inn 1-0 i det åpne buret.

Hjemmelaget kunne ha utlignet ni minutter etter. Spissen Mortensen kom til en gyllen mulighet fra kort hold og spiss vinkel, men avsluttet svakt over mål.

Så satt den omsider for hjemmelaget. Andreas Albech la flott inn fra høyre, og innbytter Erton Fejzullahu stanget kontrollert inn utligningen i venstre kryss. Da været vertene tre poeng.

Kort tid etter burde det ha stått 2-1, men det ble en kjempemiss av Mortensen. Han plukket opp en retur etter skudd fra Fejzullahu, men avsluttet for svakt helt alene med keeper.

Albech fikk sitt annet gule kort tid før slutt. Backen fikk marsjordre, men vertene holdt unna for Tromsøs press på tampen.

(©NTB)